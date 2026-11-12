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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Özbek asıllı manken Roza ajansını suçladı: Beni çok büyük bir tehlikeye attılar

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Özbek asıllı manken Roza ajansını suçladı: Beni çok büyük bir tehlikeye attılar
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Jeffrey Epstein'in istismarına uğrayan Özbek asıllı manken Roza, bağlı bulunduğu MC2 Model Management adlı mankenlik ajansının 2009 yılında kendisini Epstein'in Florida'daki evine göndererek bilinçli şekilde tehlikeye attığını açıkladı.

BBC Dünya Servisi'ne konuşan Roza, Özbekistan'dan ABD'ye gelişinden yaklaşık bir ay sonra, henüz 18 yaşındayken ajansı tarafından Epstein'in Palm Beach'teki malikanesinde düzenlenen iki fotoğraf çekimine yönlendirildiğini belirtti.

O dönemde küçük yaştaki bir kıza yönelik cinsel suçlardan hapis cezası çeken Epstein'in, özel bir izinle gündüzleri evine gidip oradan çalışmasına müsaade ediliyordu. Kendisini korumakla yükümlü ajans yetkilileri tarafından ateşe atıldığını belirten Roza, "Ajansımın görevi beni korumaktı ve bunu yapmadılar. Hatta beni tehlikeye attılar, bu yüzden de hesap vermeleri gerekiyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#JEFFREY EPSTEİN #ÖZBEKİSTAN #FLORİDA
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Özbek asıllı manken Roza ajansını suçladı: Beni çok büyük bir tehlikeye attılar
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