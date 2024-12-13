Özel gösterime ünlü akını

NUR Sürer, Aslıhan Gürbüz ve Osman Sonant'ın başrollerini paylaştığı 'Mukadderat' filminin özel gösterimi, Nişantaşı'nda sinemada yapıldı. Geceye katılanlar arasında Ebru Şahin, Timuçin Esen, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Pelin Karahan, Gözde Kansu, Selin Şekerci, Boran Kuzum, Sema Öztürk de vardı. Filmin başrol oyuncusu Nur Sürer, gösterime 30 yıllık eşi Sarp Kuray ile katıldı. Yakında bebeğini kucağına almaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat, "Cansel'le (Elçin) üç isim düşünüyoruz. Daha net bir karar veremedik" dedi.