Özel hayatım artık gizli

Başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir önceki akşam en yakın arkadaşı Asuman Dabak ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Oldukça keyifli görünen ikili, çıkışta basın mensupları ile bir araya geldi. İşlerinin iyi gittiğini dile getiren Dabak, "Umarım nazar değmez, ben hem nazara inanırım hem de rakamlara" diye konuştu. Bestemsu Özdemir ise muhabirlerin, "Aşk hayatınızı da gizliyor musunuz?" sorusuna "Gizliyorum ve ben özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum bunun için nazar değmesinden korkuyorum. Var da diyemem yok ta demem" dedi.