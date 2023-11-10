‘Özel olarak davet edilmediğim hiçbir yere gitmem’

Murat Cemcir, bir galaya katıldı. Ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural ile bir anda aralarının açılması hakkında ilk kez konuşan Cemcir, "Ahmet çok yetenekli bir komedyen ve eski dostum. Elbette bir araya geliriz" dedi. Ahmet Kural'ın düğününe katılmağı hatırlatılan Cemcir, şunları söyledi: "Ben LCV olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz."