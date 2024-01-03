Özgürlük şarkıları Gazzeliler için söylendi

Sanatçı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, AKM'de 'Kudüs İşgal Altında Ya Kalbimiz' başlıklı konser verdi. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen etkinlik, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünün devamı olarak gerçekleştirildi. İki saat süren konseri İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetli dinledi.Arzen, Gazze'de istiklal savaşı verildiğine dikkati çekip aslen kalplerdeki Kudüs'ün işgalden kurtulması gerektiğini, bu savaşın ancak o zaman bitebileceğini belirtti. Arzen, özgürlük şarkılarının İstanbul'da söylenmesinin önemine de değinerek "Biz hürriyetimizin koşulunu Sri Lanka'dan Kazakistan'a dünyanın bütün mazlumlarına, onların kırılmış heveslerine, incinen gururlarına ama ayağa kalkma metanetlerine ve kısılmış sesleri ile söyleyecekleri hürriyet şarkılarına bağladık" dedi.