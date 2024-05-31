Para basıyorlar

Amerika'da 'kendi servetini yapan kadınlar' açıklandı. Yapı malzeme distribütörlerinden biri olan ABC Supply'ın başkanı Diane Hendrick'in birinci sırada yer aldığı listede şov yıldızı Kim Kardashian, 1.7 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer aldı. 1.4 milyar dolar kazancı olan Rihanna ise 23'üncü sıraya yerleşmeyi başardı.Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ünlü şarkıcı Taylor Swift'in serveti ise 1.3 milyar dolar. Ünlü yıldız, listede 24'üncü sırada yer aldı. Toplam serveti 760 milyon dolar olan ünlü şarkıcı Beyonce, 45'inci oldu. Kylie Jenner, 710 milyon dolarlık kazançla 47'nci, şarkıcı Celine Dion ise 550 milyon dolarlık servetiyle 59'uncu sıraya yerleşti.