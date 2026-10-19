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Giriş Tarihi: 19.10.2026

‘Para lazım tekliflere açığım’

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‘Para lazım tekliflere açığım’
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Bir süredir ekranlardan uzak olan 63 yaşındaki komedi oyuncusu Peker Açıkalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilginç bir açıklama yayınladı. Kariyerin ilk projelerini ve sonrasında da rol aldığı birçok yapımın detaylarını paylaşan oyuncu, ardından da kendisi hakkında yazılan övgü dolu bir metni paylaşarak şunları söyledi: "Meslekte tam 50 yılı geride bıraktım, önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların tekliflerine açığım. Her tür karakteri oynarım. Para lazım, para." Bu cümlesinin kısa sürede gündem olmasından sonra paylaşımı kaldıran oyuncunun, maddi olarak zor günler geçirdiği iddia edildi.
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‘Para lazım tekliflere açığım’
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