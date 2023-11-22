‘Paramı biriktiriyorum harcarken elim titriyor’

Oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir saate yakın mağazalarda kalan sunucu, "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder. Ben daha çok parayı makyaj ve bakım kremlerine harcıyorum" dedi. Sosyal medya fenomenlerinin kazandığı abartılı paralara gönderme yapan muhabirler, Yıldız'a "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" deyince, ünlü sunucu şu karşılığı verdi: "Ben EYT'liyim, bu yüzden de şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor." Mete Vardar'la ilişkisi olan Yıldız, "Yakında evlilik haberi gelir mi?" sorusuna "Bakalım, bilmiyorum. Göreceğiz" diye cevap verdi.