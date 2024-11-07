Paris İstanbul arasında zihinsel bir yolculuk

Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği, Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı 'Muskat' oyunu 13, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde de sahnelenecek. Yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra 'Yaşar'ın zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye aktaran oyun, ses ve ışık tasarımı ile 60 dakika boyunca seyircileri etkisi altına alıyor. Hayatı ile ilgili artık ne yapacağına dair en ufak bir fikri olmayan Yaşar'ın zihni Paris sokaklarında savrulurken İstanbul'un gölgesi onu sürekli gerçekliğe döndürüyor.