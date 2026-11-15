Paris’te Türk müzığı fırtınası

Paris'teki düzenlenen Jazzycolors Festivali'nde, Türk sanatçılar Sedef Erçetin ve Kerem Görsev konser verdi. Fransa'nın başkentinde 3 Kasım'da başlayan festival, bu yıl 24. kez Paris Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlendi. Paris YEE, festival kapsamında başkentteki Çek Kültür Merkezi'nde konser organize etti. Çello sanatçısı Erçetin ve piyanist Görsev konserde, chamber jazz türünde eserler icra etti. Konsere, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Burcu Özdemir, YEE Paris Müdürü Mehmet Altıntaş ve çok sayıda sanatsever katıldı. Erçetin de konserde icra ettikleri her eserin arkasında bir hikayenin olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör