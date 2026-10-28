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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:12 Son Güncelleme: 28.10.2026 10:16

Pembe konsept, çiçekler ve sürpriz kutlama! Gamze Erçel’in baby shower partisine ünlü isimler akın etti!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel için yakın arkadaşları pembe tonların ve çiçek detaylarının öne çıktığı özel bir baby shower partisi düzenledi. Ünlü isimlerin katıldığı organizasyonda, özel tasarlanan pastadaki detay ve davetliler için hazırlanan eğlenceli test kutlamaya damga vurdu.

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GÖZDE NUR ŞAHİN Günaydın
Pembe konsept, çiçekler ve sürpriz kutlama! Gamze Erçel’in baby shower partisine ünlü isimler akın etti!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ailelerine katılacak yeni üye için geri sayımı sürdürüyor.

Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte aldıkları müjdeli haberin ardından ikinci kez anne olmaya hazırlanan Erçel, bir kız bebek beklediğini kısa süre önce sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Anne adayının bu heyecanına yakın arkadaş çevresi de ortak oldu.

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PEMBE TONLARIN ÖNE ÇIKTIĞI ÖZEL SÜRPRİZ

Gamze Erçel'in arkadaş grubu, anne adayı için sürpriz bir baby shower partisi organize etti. Kutlama alanında kız bebek temasına uygun olarak pembe tonlar ve yoğun çiçek süslemeleri tercih edildi.

Hazırlanan dekorasyondan özel tasarım pastaya kadar pek çok ayrıntı, organizasyonun konseptiyle uyum içinde tasarlandı.

KUTLAMAYA ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Renk renk detayların yer aldığı sürpriz buluşmada Gamze Erçel'i sevdikleri yalnız bırakmadı. Parti konukları arasında anne adayının kız kardeşi Hande Erçel ve İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de yer aldı.

Yakın dostların bir araya geldiği organizasyonda keyifli anlar yaşandı.

DAVETLİLER İÇİN EĞLENCELİ TEST HAZIRLANDI

Organizasyonun dikkat çeken etkinliklerinden biri de konuklar için hazırlanan özel test oldu. Sürpriz testte davetlilere, bebeğin kaç haftalık olduğu, tahmini kilosu, boyu ve beklenen doğum tarihi gibi gelişim detaylarının yanı sıra; anne adayının hamilelik sürecinde ilk ne aşerdiği ve bebeği için satın aldığı ilk eşya gibi eğlenceli sorular yöneltildi.

PASTANIN ÜZERİNDEKİ MESAJ GECEYE DAMGA VURDU

Pembe ve çiçek detaylarıyla özenle hazırlanan partinin en çok konuşulan unsurlarından biri ise kutlama pastası oldu. Üzerinde yer alan "Bebek yolda" yazısıyla dikkat çeken pasta, organizasyonun ana temasını tamamlarken Gamze Erçel'in bu özel günü renkli karelerle ölümsüzleşti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Pembe konsept, çiçekler ve sürpriz kutlama! Gamze Erçel’in baby shower partisine ünlü isimler akın etti!
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