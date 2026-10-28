Pembe konsept, çiçekler ve sürpriz kutlama! Gamze Erçel’in baby shower partisine ünlü isimler akın etti!

DAVETLİLER İÇİN EĞLENCELİ TEST HAZIRLANDI

Organizasyonun dikkat çeken etkinliklerinden biri de konuklar için hazırlanan özel test oldu. Sürpriz testte davetlilere, bebeğin kaç haftalık olduğu, tahmini kilosu, boyu ve beklenen doğum tarihi gibi gelişim detaylarının yanı sıra; anne adayının hamilelik sürecinde ilk ne aşerdiği ve bebeği için satın aldığı ilk eşya gibi eğlenceli sorular yöneltildi.