Şarkıcı Yusuf Güney, bir programda uyuşturucu madde içeren Ayahuska çayına ilişkin özendirici açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Aralık 2025'te uyuşturucu soruşturmasında da gözaltına alınan ve saçından alınan örnekte kokain maddesine rastlanılan Güney mahkemedeki savunmasında, "Peru'daki bir bitki, lanet olsun nerden gittim de nerden anlattım. Başıma bela açtı. O kadar zor durumdayım ki" dedi.

Mahkeme, Yusuf Güney'in adli kontrollerinin devamına ve mütalaa hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti.

'ÖZENDİRME KASTI YOKTU'

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan Güney, gurbetçi bir aileden geldiğini ve hayalinin hep Türkiye'ye geri dönmek olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Ben 19 yıldır İngiliz vatandaşlığına geçebilme imkanıma rağmen Türkiye vatandaşlığını bırakmadım. Türklüğü savunan bir insanım, Türkiye'yi terk etmem söz konusu değildir. Bu ülkeyi bırakıp bir yere gitme ihtimalim zaten yok ama 3-5 zar zor gelen yurtdışı konserlerime de gidemeyecek durumdayım. Gerçekten zor durumdayım, vicdanınıza bırakmak istiyorum."

Savunmasına devam eden Güney, milliyetçi duyguları olduğunu ifade edip şunları söyledi: "Şarkı sözlerine bile dikkat eden biri olarak bu suç benim için çok ağır. Peru'daki bir bitki başıma bela açtı. Üzerime atılı bu suçları işleme kastım yoktur."

Sanık avukatı Feyza Kayadibi ise Yusuf Güney'in her zaman örnek bir birey olduğunu belirterek, "Müvekkil Ayahuska bitkisini kadim bir ilaç olarak biliyordur. Bir kasıtla hareket etmemiştir. Bu bitkinin yasaklanmış olduğunu da bilmesi mümkün değildir. Özendirme kastı yoktur. Beraatına ve adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu. Mahkeme, Güney'in adli kontrollerinin devamına ve dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.