Pervaneden yangın çıktı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Rachel Araz, bu yıl ailesiyle Kemerburgaz'da yeni bir eve taşınmıştı. Devasa büyük olan bu ev korusu, bahçesi ve geniş iç alanıyla oldukça dikkat çekmişti ve evi şatoya benzetenler bile olmuştu. Araz'ın eşi Sami Kiresepi ve kızı Galia ile yaşadığı evde önceki gün talihsiz bir olay yaşandı. Ünlü güzel, tavana asılı olan pervaneden çıkan yangının paniğini yaşadı.Araz, "Evde yoktuk. Odada yangın çıkmış, pervane kimse yokken tutuşmuş. Halı da tavan da yanmış, sonrasında büyümeden sönmüş. Allah korudu. Tüm evin çatışı ahşap, çocukların odası var. O yüzden çok korku yaşadım ve evdeki tüm pervaneleri söktürüyoruz" dedi. Araz, çocukluk yıllarında yaşadığı benzer olayı da şöyle anlattı: Babamlarla yaşadığımız evde yangın çıkmıştı. Bizim evin yanındaki dairede inşaat işleri vardı. Oradaki çalışmalar sırasında yangın çıkıyor ve benim odamın bir kısmı ve tüm kıyafetlerim yanmıştı. O zaman da çok korkmuştum."