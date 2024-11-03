Picasso’nun en sevdiği yemekler kuzu kulağı çorbası ve kızarmış tavşan

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl 2-19 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali başladı. 77 ayrı noktada toplam 285 etkinliğin gerçekleşeceği festival öncesi ilginç bir tadım etkinliği gerçekleştirildi.'Picasso'nun Sevdiği Yemekler Menüsü' tadımında, ünlü ressamın en beğendiği çorba, yemekler ve tatlılardan oluşan bir menü servis edildi. Festivalin ikinci ve üçüncü günü sanat severlerin de rezervasyon yaptırarak deneyimlediği menü, 2500 TL'ydi. İşte merak uyandıran o menü:Kuzu kulaklı, kulaklı çorba, sarımsaklı domatesli ekmekTaze soğanlı, dere otlu sardalya buğulama, Katalan usulü parmesanlı işkembe yahni, çıtır sucuklu kuru fasulye püresi, sorbeli armut tatlısıTavşan ızgara (maydanoz ve sarımsaklı sade yağ sosu ile) tavuk suyuna bezelyeli pilav, domates soslu erişte, çilekli dağ keçisiManda kaymağı, hurma, mandalina, nane, ve tarçın...