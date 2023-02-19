Ünlü manken Deniz Akkaya, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında sarf ettiği zehir zemberek sözlerine yenilerini ekledi. Önceki gün ABD'de tutuklu Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını paylaştığı Levent için, "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" demişti. Akkaya, önceki gün de paylaşımlarını sürdürdü. Ünlü manken, "99 depreminde 'Çadır almak için tefecilerin eline düştüm' yalanı ile dolandırdığı ve 17 senedir bu işle uğraşan bir babayla konuştum. Mazlumlara yaşattıklarını yaşayacaksın" dedi. Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımlayan Akkaya, "Bu plastik kahramanın dolandırdığı en az beş kişiyle görüştüm. Bu sayının çok daha fazla olduğunu söylediler. Mağdurlar açıklamalarını kendileri yapsın istiyorum. Hepsiyle bu hafta sonu tek tek görüşeceğim. Söz artık mağdurlarda" ifadelerini kullandı. Akkaya ayrıca mağdurların kendilerini daha iyi ifade etmeleri için bir platform oluşturacağını duyurdu.