Platonik aşık şoku

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini mesajla rahatsız ettiği için T.D. adlı kişi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bilic, dilekçesinde, T.D.'nin hayal dünyasında bir aşk yaşadığını ve aile olduklarını belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirtmişti. Bilic, T.D.'nin bu kez Sarıyer'deki evinin bulunduğu siteye geldiğini söyledi.Platonikaşık, site güvenliğine Bilic'le görüşmek istediğini belirtti. Site güvenliği Bilic'i arayarak bu talebi iletti. Neye uğradığını şaşıran fenomen, T.D.'nin kesinlikle içeri alınmamasını söyledi. Bilic, T.D.'nin kapıdan ayrılmasının ardından da soluğu polis merkezinde aldı ve şikayetçi oldu. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.