Polonyalı golfçüler şampiyonluk için yarıştı

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Polonya'nın amatör golfçülerini bir araya getiren Golf Trips Tour'un sezon finali, Corendon Airlines işbirliğiyle tamamlandı. Polonya'nın farklı şehirlerindeki golf sahalarında yıl boyunca düzenlenen etapların ardından Belek'te bir araya gelen golfçüler, sezonun son mücadelesinde şampiyonluk için yarıştı. Polonya'nın Türkiye Büyükelçisi Maciej Lang'ın da katıldığı final organizasyonu, 11 Kasım'daki Polonya Bağımsızlık Günü'ne denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı.