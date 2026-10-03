’Pop müziğin 70 yıllık hikayesini anlatıyorum’

EMRE Altuğ, iki yıldır sahnelediği 'Pop Masalı' gösterisinin yeni açık hava performansı için prova yaptı. 6 Ekim'de sahneye çıkmaya hazırlanan Altuğ, "Benim çok sevdiğim, çok önemsediğim, her şeyini kendimizin hazırladığı, bütün metnine kadar her şeyi kendim yazdığım bir gösteri bu" dedi. Türk pop müziğinin yaklaşık 70 yıllık hikâyesini sahneye taşıdığını belirten Altuğ, "Hikayesi olan, duygusu olan şarkılar. Onların tekrar tekrar dinleniyor olması da bununla alakalı" dedi. 'Pop Masalı'nın seyircide yarattığı etkiye de değinen sanatçı, şunları söyledi: "Her seferinde çıkan insanların yüzündeki mutluluğu görüyorum. İki saat boyunca onların ayaklarını yerden kesiyorum. Onu hedeflemiştim zaten ve bunu yaptığımı gördüğüm için çok mutluyum açıkçası" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör