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Giriş Tarihi: 09.11.2026

‘Popun kralı benim’

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‘Popun kralı benim’
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Serdar Ortaç, Maslak'ta sahne aldı. Performans öncesi konuşan sanatçı, Türk popunun en iyi üç erkek sanatçısının belirlendiği anket hakkında yorum yaptı. Ankette birinci sırada 'Tarkan'ın, ikinci sırada kendisinin, üçüncü sırada ise Kenan Doğulu'nun yer almasına esprili bir yanıt veren sanatçı, "Bence bir numara benim, sonra Tarkan... Espri yapıyorum tabii, kendimi bire koymam" dedi. Uzun zamandır yalnız olduğunu belirten Ortaç, "Önce sağlığıma dikkat etmem lazım, ayakta durabilmem için. Sonra şarkı yazmaya devam etmem lazım. Ondan sonra aşk" dedi.
#SERDAR ORTAÇ #KENAN DOĞULU #TARKAN #MASLAK
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‘Popun kralı benim’
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