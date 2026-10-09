Prens Harry 20 yıl sonra ilk kez ağladı! Prenses Diana’nın o kokusu tüm duvarları yıktı

"ANNEMİN TEK İSTEDİĞİ BENİM MUTLU OLMAMDI"

Bugünlerde tüm enerjisini annesinin mirasını korumaya adadığını gururla belirten Prens Harry, yaptığı hayır işlerinin annesinin izinden gittiğini görmenin kendisine büyük bir güç verdiğini vurguladı. Kısa bir süre önce dayısı Earl Spencer'ın çıkardığı kitabın Kral Charles ile gerilime neden olduğu bir döneme denk gelen bu röportajda Harry, yaşadığı zihinsel aydınlanmayı şu sözlerle özetledi: "Gerçek şu ki, annemin benim için tek istediği şey sadece mutlu olmamdı. Bu benim için devasa bir zihinsel sıçramaydı. Beni özgürleştirdi ve hayata bambaşka bir pencereden bakmamı sağladı."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör