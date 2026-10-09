Prens Harry 20 yıl sonra ilk kez ağladı! Prenses Diana’nın o kokusu tüm duvarları yıktı

Sussex Dükü Prens Harry, Amerika merkezli bir eğitim platformunun "Yası Yeniden Tanımlamak: Kayıp Yoluyla Dayanıklılık İnşa Etmek" adlı bölümünde şimdiye kadarki en samimi açıklamalarına imza attı.
Travma, yas süreci ve zihinsel sağlık yolculuğu hakkında içtenlikle konuşan 42 yaşındaki Harry, annesinin kaybıyla gelen zorlu yıllarını ilk kez bu kadar net bir dille anlattı. Neredeyse her gece ve sabah annesini düşünmesine rağmen onun sesini yavaş yavaş unutmaya başladığını fark etmesi, Harry'nin şifa bulma serüveninde kritik bir dönüm noktası oldu.
TERAPİSTİN BEKLENMEDİK TAVSİYESİ: "O PARFÜMÜ BUL"
Prens Harry'nin itiraflarına göre, Prenses Diana'nın acısıyla yüzleşmesi çok uzun yıllar aldı. Yıllar boyunca, annesi hayatta değilken mutlu olma fikri ona büyük bir suçluluk duygusu hissettiriyordu. Kendisini ihanet etmiş gibi hissettiği için duygusal olarak tamamen dış dünyaya kapanmış ve "güçlü" görünmek adına acısını kalbinin en derinlerine gömmüştü. Ancak, profesyonel destek aldığı dönemde bir terapistin ona verdiği sıradışı tavsiye hayatını değiştirdi.
Terapist, Diana'nın anılarını yeniden canlandırmak için Harry'den annesinin imza parfümünü bulmasını ve koklamasını istedi. Harry bu büyüleyici deneyimi, "O kokuyu havaya sıktığım an, sanki başka bir zamana ışınlanmış gibiydim. Yıllarca içimde kilitli kalan ne varsa bir anda gün yüzüne çıktı," sözleriyle anlattı.
20 YILLIK GÖZYAŞI ESARETİ VE YIKILAN DUVARLAR
Prenses Diana vefat ettiğinde henüz 12 yaşında olan Prens Harry, cenaze törenindeki gözyaşlarının ardından tam yirmi yıl boyunca hiç ağlamadığını itiraf etti. "Güçlü olmanın duygusuzluk olduğunu sanıyordum," diyen Harry, aslında dağılmaya izni olmayan ve iyileşmek için hiçbir yol haritası bulunmayan küçük bir çocuk olduğunu yıllar sonra fark etmişti.
Ancak Diana'nın parfümünün o tanıdık kokusu, Harry'nin zihninde ördüğü o kalın duvarları tamamen yıkarak anıların ve hapsolmuş duyguların tekrar sızmasını sağladı. "Sanki birileri o tuğlaları kırıp içeri girmemi sağladı ve anılar bana geri döndü," diyerek hissettiği büyük rahatlamayı dile getirdi.
"ANNEMİN TEK İSTEDİĞİ BENİM MUTLU OLMAMDI"
Bugünlerde tüm enerjisini annesinin mirasını korumaya adadığını gururla belirten Prens Harry, yaptığı hayır işlerinin annesinin izinden gittiğini görmenin kendisine büyük bir güç verdiğini vurguladı. Kısa bir süre önce dayısı Earl Spencer'ın çıkardığı kitabın Kral Charles ile gerilime neden olduğu bir döneme denk gelen bu röportajda Harry, yaşadığı zihinsel aydınlanmayı şu sözlerle özetledi: "Gerçek şu ki, annemin benim için tek istediği şey sadece mutlu olmamdı. Bu benim için devasa bir zihinsel sıçramaydı. Beni özgürleştirdi ve hayata bambaşka bir pencereden bakmamı sağladı."