Haberler Günaydın Haberleri Prens Harry şoke oldu
Giriş Tarihi: 12.10.2026

Prens Harry şoke oldu

Leicester Tigers ile Gloucester arasındaki karşılaşmayı tribünden izleyen Sussex Dükü Prens Harry, görüntüsü stadyumun dev ekranına yansıtıldığında bazı seyircilerin tepkisiyle karşılaştı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Prens Harry şoke oldu
  • ABONE OL

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Harry, cuma günü Leicester Tigers ile Gloucester arasında oynanan İngiltere Premiership Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti. Harry'nin görüntüsü stadyumun dev ekranına yansıtıldığında tribünlerin bir bölümünden yuhalama sesleri yükseldi. Maçı yayınlayan TNT Sports'un kameraları kısa süre sonra sahaya dönerken, yorumcu Nick Mullins de yaşananlara "Bazı yuhalamalar var" sözleriyle dikkat çekti.

2020'DE ABD'YE TAŞINDILAR
Harry ve Meghan, kraliyet ailesinden ayrılma kararlarını Ocak 2020'de açıklayarak ABD'ye taşınmıştı. Çift, bu kararın arkasında kraliyet yaşamının kısıtlamaları, İngiliz basınının yoğun baskısı ve saraydan yeterli destek görememeleri olduğunu dile getirdi. Anlaşmazlığın en önemli başlıklarından biri, Meghan'ın kraliyet ailesine kabul edilme süreci oldu. Çift, 2021'de Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, Meghan'ın ruh sağlığının yeterince önemsenmediğini ve oğulları Archie'nin ten rengiyle ilgili kaygıların aile içinde gündeme getirildiğini öne sürdü. Bu açıklamalar, kraliyet ailesi içinde ırkçılık tartışmasını da beraberinde getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Prens Harry şoke oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA