Prens Harry şoke oldu

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Harry, cuma günü Leicester Tigers ile Gloucester arasında oynanan İngiltere Premiership Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti. Harry'nin görüntüsü stadyumun dev ekranına yansıtıldığında tribünlerin bir bölümünden yuhalama sesleri yükseldi. Maçı yayınlayan TNT Sports'un kameraları kısa süre sonra sahaya dönerken, yorumcu Nick Mullins de yaşananlara "Bazı yuhalamalar var" sözleriyle dikkat çekti.

2020'DE ABD'YE TAŞINDILAR

Harry ve Meghan, kraliyet ailesinden ayrılma kararlarını Ocak 2020'de açıklayarak ABD'ye taşınmıştı. Çift, bu kararın arkasında kraliyet yaşamının kısıtlamaları, İngiliz basınının yoğun baskısı ve saraydan yeterli destek görememeleri olduğunu dile getirdi. Anlaşmazlığın en önemli başlıklarından biri, Meghan'ın kraliyet ailesine kabul edilme süreci oldu. Çift, 2021'de Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, Meghan'ın ruh sağlığının yeterince önemsenmediğini ve oğulları Archie'nin ten rengiyle ilgili kaygıların aile içinde gündeme getirildiğini öne sürdü. Bu açıklamalar, kraliyet ailesi içinde ırkçılık tartışmasını da beraberinde getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör