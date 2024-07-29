Prenses Leia’nın bikinisi 175 bin dolara satıldı

'Star Wars' serisinin 'Jedi'nin Dönüşü' filminde, Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü, Texas eyaletinin Dallas şehrindeki bir müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Kostümün açık artırmada büyük ilgi gördüğünü belirten müzayede evi yetkilileri, bikininin 175 bin dolara satıldığını belirtti.Richard Marquand'ın yönetmenliğini yaptığı 'Star Wars' serisinin üçüncü filmi Jedi'nin Dönüşü, 1983'te vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Seride 'Prenses Leia'yı canlandıran Carrie Fisher, 2016 yılında hayatını kaybetti.