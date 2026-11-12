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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Prensese alevli kutlama

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MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Prensese alevli kutlama
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Oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, 2025'te görkemli bir törenle evlenmişti. Akaydın, bu sezon Trabzonspor'a transfer olunca eşiyle birlikte Trabzon'a yerleşti. Yıldız futbolcu, eşinin 31. yaş günü için unutulmaz bir plan yaptı ve onu Mardin turuna götürdü.

Bir grup arkadaşları da Mardin'e gidip hem gezdi, hem de sıra gecesine katıldı. Ünlü futbolcu, o akşam 'Prensesim' dediği eşine sürpriz kutlama yaptı. Mekanda müzisyenler üzerinde ateş yanan davullarını çalarak Çağlar için özel bir şov yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SAMET AKAYDIN #TRABZONSPOR
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Prensese alevli kutlama
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