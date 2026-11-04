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Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:45 Son Güncelleme: 04.11.2026 13:46

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 5 Kasım'da atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programında, gece ibadeti ve Teheccüd namazı hakkındaki önemli bilgiler ele alınacak. Program 5 Kasım'da atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 5 Kasım’da atv’de!
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise,

Teheccüd namazının önemi nedir?

Teheccüd namazı ne zaman kılınmalı?

Gece ibadetlerinin insana kazandırdıkları nelerdir?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da…

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 5 Kasım'da atv'de!
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