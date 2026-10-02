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Giriş Tarihi: 2.10.2026 16:21

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında merak edilen konuları ayetler ve hadisler ışığında açıklıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da atv'de!

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü atv’de!
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Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü atv'de!
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