Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü atv'de!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında merak edilen konuları ayetler ve hadisler ışığında açıklıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da atv'de!
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Sorular, telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler… Hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet'te…
Haber GirişiMerve Aykaş - Editör
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 4 Ekim Pazar günü atv'de!