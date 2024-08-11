‘Protokolde acil bir durum yaşanmış olabilir’

Süper Star Ajda Pekkan, geçen hafta Harbiye Açıkhava'daki konserinin sonlarına doğru protokoldeki yerlerinden kalkıp kulise geçen gruba "Benim şarkım bitmeden kimse kalkamaz yerinden" diyerek tepki göstermişti. Bu olay sonrası aralarında Işın Karaca, Betül Demir, Ferhat Göçer başta olmak üzere birçok sanatçı, Pekkan'a ayıp edildiğini, sanatçının haklı olduğunu söylemişti. Pekkan'ın bu tepkisi önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıkan Merve Özbey'e de soruldu. Ünlü şarkıcı, "Olayı, oradaki şartlara göre değerlendirmek gerekir" diyerek şöyle devam etti:"Bu tarz büyük konserlerde insanlar her şeyle karşılaşabiliyor. Orada izleyicilerimizin bilmediği bir nokta var. Işıklardan dolayı biz sadece öndeki 5-6 sırayı görebiliyoruz. Önde de arkadaşları ya da Semiramis Hanım varmış sanırım. İki kardeşin arasına girmek bana düşmez. Ajda Hanım bu yüzden alınmış olabilir ama karşı taraf da acil bir durumdan dolayı kalkmış olabilir." Özbey kısalttığı saçlarıyla ilgili de "Kısa saçla kendimi daha dinamik, bir 10 yaş atmış gibi hissediyorum" dedi.KIBRIS'TA önceki akşam konser veren ünlü şarkıcı Melek Mosso ise protokol krizi hakkında şu yorumu yaptı: "Haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bir konsere çıkıyorsunuz. Protokole sevdiklerinizi, dostlarınızı oturtuyorsunuz. Onların da sonuna kadar izlemesini istersiniz. Ben de olsam üzülürdüm, kızardım, ki o Ajda Pekkan."