Provalar Kapadokya’da oyun İstanbul’da!

Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı 'Muskat' adlı oyun, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde sahnelenecek. Bir proje için Kapadokya'da olan Dermancıoğlu oyunun provalarını çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Oyun için heyecanını dile getiren Esra Dermancıoğlu, "Bu bir manifest" dedi. 'Muskat', yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar'ın (Esra Dermancıoğlu) zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak. Hayatı ile ilgili artık ne yapacağına dair en ufak bir fikri olmayan Yaşar'ın zihni Paris sokaklarında savrulurken İstanbul'un gölgesi onu sürekli gerçekliğe döndürecek.