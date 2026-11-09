Rahmetli babasının ceketiyle gömüldü

Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, samimi açıklamalar yaptı. Kapkap dizinin geçtiğimiz bölümünde yayınlanan toprağa gömülme sahnesinin hikayesini anlattı.

Bu sahne için rahmetli babasının ceketini giydiğini söyleyen oyuncu, "Benim için zor bir sahneydi. Aynı zamanda duygusaldı. Rahmetli babamın ceketini giydim. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetli oldu. Özellikle o sahnede ben istedim babamın ceketini giymeyi. Hocamız da sağ olsun izin verdi" dedi. 3 yıl önce babasını kaybeden Kapkap, "Babam yaşasaydı da keşke benim şu anki başarımı görebilseydi" diyerek babasına olan özlemini de ifade etti.