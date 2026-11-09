Haberler Günaydın Haberleri Rahmetli babasının ceketiyle gömüldü
Giriş Tarihi: 09.11.2026

Rahmetli babasının ceketiyle gömüldü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Rahmetli babasının ceketiyle gömüldü
  • ABONE OL

Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, samimi açıklamalar yaptı. Kapkap dizinin geçtiğimiz bölümünde yayınlanan toprağa gömülme sahnesinin hikayesini anlattı.

Bu sahne için rahmetli babasının ceketini giydiğini söyleyen oyuncu, "Benim için zor bir sahneydi. Aynı zamanda duygusaldı. Rahmetli babamın ceketini giydim. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetli oldu. Özellikle o sahnede ben istedim babamın ceketini giymeyi. Hocamız da sağ olsun izin verdi" dedi. 3 yıl önce babasını kaybeden Kapkap, "Babam yaşasaydı da keşke benim şu anki başarımı görebilseydi" diyerek babasına olan özlemini de ifade etti.

#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rahmetli babasının ceketiyle gömüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA