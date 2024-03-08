Ramazan bereketi

Gıdadan küçük ev aletlerine, eğlenceli kutu oyunlarından minikleri sevindirecek hediyelere kadar pek çok üründe indirim fırsatları sunan idefix, Ramazan'ın herkes için bereketli ve keyifli geçmesini amaçlıyor. İdefix Ramazan kolileriyle daha bereketli iftar sofraları kurulmasına ve bu bereketin de ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasına olanak sağlıyor. Ramazan'ın birleştirici anlarını daha renkli kılmak için bu dönemde ailelerin iftarı ve sahuru beklerken keyifle vakit geçirebilecekleri birçok kutu oyununu da özel avantajlarla bir araya getiriyor.