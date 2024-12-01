Rap dünyasından beyazperdeye

RAPÇI Çakal ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünü paylaştığı 'Sadece Bir An' filminin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Bir gençlik filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Çakal'ın özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik bir barmeni canlandırdığı filmde, Nilsu Berfin Aktaş ise varlıklı bir ailede, fazla korumacı bir şekilde yetişen bir hukuk öğrencisini oynuyor. Film, bir türlü peşlerini bırakmayan geçmişlerinin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olan Rüzgar ve Hayal'in aşka tutunmalarını konu alıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Mustafa Kotan'ın oturduğu, senaryosunu Aslı Zengin'in kaleme aldığı filmin 2025'in ilk çeyreğinde vizyona girmesi bekleniyor.