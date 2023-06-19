‘Rap’çı değilim damarcıyım ben’

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Derya Bedavacı gazino kültürünü Harbiye Açıkhava'ya taşıdı. Biletleri haftalar önce tükenen konserde Bedavacı alanı dolduran 5 bin kişiye müzik şöleni yaşattı. Bergen, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur gibi ustaların şarkılarını okuyan şarkıcı, led ekranlara yansıtılan fotoğraflarla da onları andı. Hayranları tarafından 'Dişi Müslüm Gürses' olarak gösterilen Bedavacı, "Ona benzetilmek benim için büyük onur, keşke onun yerini tutabilsek ama çok zor, onun gibisi gelmez" dedi. Bedavacı, "Arabesk mi, rap mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben ruhu olan, hikâyesi olan, tüm damar şarkıların yorumcusuyum. Bir Müslüm Gürses şarkısını 10 tane alternatif, rap şarkısına değişmem. Ben rap'çi değilim, damarcıyım. Duygusu olmayan bir şarkıyı söylemem. Bu yüzden arabesk şarkılarını okumaya çok seviyorum."