Restoranda sevgili dayağı

Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Ç. tarafından darbedildi. KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından emniyete giderek şikâyetçi oldu. Biliç, "Aylardır sustum. Tek bir şeye karşılık vermedim. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

KURYE KILIĞINA GİRMİŞ

Ocak ayında sona eren ilişkisi sonrası eski erkek arkadaşı Berk Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kaldığını belirten Biliç, "Berk Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur.

Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Berk Ç. yasayı 5 kez ihlal etti. Üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'ndeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulundu. Kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurup daha ciddi tedbirlerin alınmasını talep ettim" dedi.