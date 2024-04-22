Restoranı birbirine kattılar

Sosyeteninünlü ismi Hande Demir, önceki akşam sevgilisi Hasan Tufan ile Bebek'te bir restorana gitti. İkiliye arkadaşları da eşlik ediyordu. Gece 23.00 sıralarında iddialara göre Demir, başka müşterilerle tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretlerle başlayan kavga küfürleşmeye dönüştü.sırada masadaki kızlardan birinin ağabeyi, kardeşine küfür ettiği için Tufan'a yumruk attı. Tufan da eline aldığı şişeyi kavga ettiği kişinin kafasına vurdu. Şikayet üzerine mekana polisler gelip herkesi karakola götürdü. Ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.