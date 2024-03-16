Reyting korkum yok!

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, önceki akşam Etiler'deydi. Mekandan beraber çıkan çift, aracın içinde kısaca soruları yanıtladı. Soral, "Okuduğumuz projeler var. Ben bir sinema filmi hazırlığındayım, bir dizi projem yok. Her şey güzel ve yolunda" dedi. Bir dönem televizyon dizilerinde yer alırken reyting korkusu yaşadığını dile getiren Soral, "Artık yok ama çok güzel ve değerli bulduğum işler de kısa zamanda yayından kalkabiliyor. Önemli olan bizlerin bu işi en iyi şekilde yapıyor olması. Devam edip etmemesi seyircinin takdiri" diye değerlendirmede bulundu.