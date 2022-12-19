Rıfat Ilgaz’ın oğlu yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz hayata veda etti!

Sabah saatlerinde vefat eden yayıncı ve yazar Ilgaz'a ilişkin, Çınar Yayınlarının sosyal medya hesabı üzerinde yapılan paylaşımda, "Yayınevimizin kurucularından yazar Aydın Ilgaz'ı kaybettik, çok üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Yayıncılar Birliği de "Çınar Yayınları kurucusu, yayıncı ve yazar sayın Aydın Ilgaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tüm sevenlerine, ailesine ve okurlarına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle vefat haberini duyurdu.

Aydın Ilgaz, yarın öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.