Risk almadı bankanın teklifini kabul etti

atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun programının yeni yarışmacısı 39 yaşındaki Trabzonlu Gülşah Çınar oldu. Evli ve bir çocuk annesi olan Gülşah, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Yarışmadan kazanacağı para ile kızına iyi bir gelecek sunmak istiyor ve hayalindeki arabayı almayı hedefliyordu. 20 numaralı kutuyla yarışan Gülşah, ilk iki turda 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuların açılmasıyla yarışmaya istediği gibi başlayamadı. İkinci turun son kutusu öncesinde Gülşah'ın babası yayına bağlandı. O anlarda babasını genç yaşta kaybeden Nuriye gözyaşlarını tutamadı. Üçüncü turun başında 3 milyon TL'lik kutunun açılması büyük bir üzüntü yaşayan Gülşah'ın yüzü, kızının stüdyoya gelmesiyle güldü. Devamında açtırdığı kutularla bankanın teklifini 240 bin TL'ye yükseltti. Hayalleri için bunun yetmediğini söyleyerek teklifi kabul etmedi. Altıncı turun başında Fatih'in kutusundan 750 bin TL çıksa da teklif öncesi açtırdığı 5 TL'lik kutunun ardından banka 775 bin TL'lik teklif sundu. Risk almak istemeyen Gülşah, bankaya "Varım" dedi.

DEVAM ETSEYDİ NE OLACAKTI?

Yarışmacı Gülşah Hanım'ın, "Devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı 3 numaralı kutudan 10 TL, 9 numaralı kutudan 50 TL çıktı. Bankanın bu tabloya teklifi 1 milyon 550 bin TL olacaktı. Kendi kutusundan 100 bin TL, Carlos'un kutusundan 5 milyon TL çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör