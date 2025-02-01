Robbie Williams: ‘Türkiye’ye gelmek için sabırsızlanıyorum’

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Live 2025 turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konsere ilişkin Türk hayranlarına videolu mesaj gönderdi. 7 Ekim'de Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak olan ünlü sanatçı "İstanbul... Ben Robbie Williams. Tahmin edin bakalım. 7 Ekim 2025'te büyük bir gösteri için size geliyorum. Destansı olacak. Tüm hit parçalar, eğlence ve birçok aşk. O halde o günü işaretleyin, biletlerinizi alın ve unutulmaz bir gece olsun. Orada görüşmek üzere, İstanbul, sabırsızlanıyorum." 'Angels', 'Feel' ve 'Let Me Entertain You' adlı şarkıların da arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams'ın İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak'ta satışa sunulmuştu.