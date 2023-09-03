Rober Hatemo sahnede terör estirdi

Rober Hatemo, hafta sonu Çeşme'de sahne aldı. Bir mekanda mikrofon başına geçen ünlü şarkıcı, ekibinin programa erken başladığını belirterek "Müziğe erken girdiniz. Ben daha hazır bile değildim. Kim söyledi size başlayın diye. Strese girdim, ne okuyacağımı unuttum" dedi. Konsere başladığı dakikalardan itibaren kulaklık ve mikrofondan da rahatsız olan, hoparlörlerden çıkan sesi beğenmeyen ve sürekli tonmaister'a işini öğreten Hatemo, konserin ilk yarım saatini gergin geçirdi. Gece boyunca "Davulu kıs, benim sesimi aç, orkestrayı düşür, sesi şu tarafa ver" gibi talimatlarda bulunan ünlü popçu, en sonunda kendi mikrofonunu vokalistininkiyle değiştirdi. Hatemo'nun kaprisleri ve gerginliği mekan müşterilerine de yansıdı.