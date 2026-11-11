Haberler Günaydın Haberleri Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:08

Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood efsanesi Robert De Niro ile yaşadığı uzun soluklu ilişkiyle de bilinen ünlü ismin acı haberini, De Niro ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz çocukları duyurdu. Ünlü modelin uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Moda dünyasına damga vuran, aynı zamanda sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Toukie Smith'ten acı haber geldi.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Hollywood dünyasının unutulmaz ismi Robert De Niro'nun eski hayat arkadaşı ve ikiz çocuklarının annesi olan 74 yaşındaki model ve oyuncu, New York'taki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Ünlü ismin vefatı hem moda hem de sinema dünyasını yasa boğdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

YILLARDIR MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Acı haberi, Smith'in Robert De Niro ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki ikiz çocukları Airyn ve Julian Henry De Niro kamuoyuna duyurdu.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Çocukları yaptıkları açıklamada, annelerinin uzun süredir multipl skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ettiğini ve New York'taki bir hastanede son nefesini verdiğini belirttiler.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

ROBERT DE NİRO İLE YILDIZLARLA DOLU BİR BİRLİKTELİK

Toukie Smith, Hollywood efsanesi Robert De Niro ile 1988-1996 yılları arasında bir ilişki yaşadı. Çift, Ekim 1995'te taşıyıcı anne yöntemiyle ikiz çocukları Airyn ve Julian Henry'yi kucaklarına aldı.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Dört farklı kadından toplam yedi çocuğu bulunan De Niro'nun en küçük çocuğu ise şu an üç yaşında bulunuyor.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

UNUTULMAZ BİR KARİYER

25 Eylül 1952'de Philadelphia'da "Doris Smith" adıyla doğan usta isim, 1970'li yıllarda moda dünyasını salladı. 1978 yılında Bloomingdale's tarafından "Yılın Modeli" seçilen Smith; birçok dünya devinin yüzü oldu.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Miami Vice dizisinde Angie, 227 komedi dizisinde Eva Rawley karakterlerine hayat verdi. Beyaz perdede ise The Preacher's Wife filminde Whitney Houston ve Denzel Washington ile aynı seti paylaştı. Böylece Toukie Smith ekranlarda da adından söz ettirdi.

Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

1994 yılında oyunculuktan uzaklaşarak New York SoHo'da lüks bir restoran açan Smith, gastronomi dünyasında da başarı yakalamıştı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA