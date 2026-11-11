Robert De Niro’nun ikiz çocuklarının annesiydi! Ünlü model ve oyuncu Toukie Smith hayatını kaybetti

Hollywood dünyasının unutulmaz ismi Robert De Niro'nun eski hayat arkadaşı ve ikiz çocuklarının annesi olan 74 yaşındaki model ve oyuncu, New York'taki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.
YILLARDIR MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Acı haberi, Smith'in Robert De Niro ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki ikiz çocukları Airyn ve Julian Henry De Niro kamuoyuna duyurdu.
Çocukları yaptıkları açıklamada, annelerinin uzun süredir multipl skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ettiğini ve New York'taki bir hastanede son nefesini verdiğini belirttiler.
ROBERT DE NİRO İLE YILDIZLARLA DOLU BİR BİRLİKTELİK
Toukie Smith, Hollywood efsanesi Robert De Niro ile 1988-1996 yılları arasında bir ilişki yaşadı. Çift, Ekim 1995'te taşıyıcı anne yöntemiyle ikiz çocukları Airyn ve Julian Henry'yi kucaklarına aldı.
Dört farklı kadından toplam yedi çocuğu bulunan De Niro'nun en küçük çocuğu ise şu an üç yaşında bulunuyor.
UNUTULMAZ BİR KARİYER
25 Eylül 1952'de Philadelphia'da "Doris Smith" adıyla doğan usta isim, 1970'li yıllarda moda dünyasını salladı. 1978 yılında Bloomingdale's tarafından "Yılın Modeli" seçilen Smith; birçok dünya devinin yüzü oldu.
Miami Vice dizisinde Angie, 227 komedi dizisinde Eva Rawley karakterlerine hayat verdi. Beyaz perdede ise The Preacher's Wife filminde Whitney Houston ve Denzel Washington ile aynı seti paylaştı. Böylece Toukie Smith ekranlarda da adından söz ettirdi.