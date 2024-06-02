Rock ikonu UEFA finalinde büyüledi

ROCK müzik efsanesi Lenny Kravitz, Londra'da gerçekleşen, Pepsi'nin sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Gösterisi'nde unutulmaz bir performans sergiledi. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki çekişmeli karşılaşma öncesinde, Wembley Stadyumu'ndaki ikonik sahnede ışık gösterileriyle ve özel efektlerle heyecan verici bir performans sergileyen Kravitz, futbol ve müzik hayranlarını bir araya getirdi.Birçok Grammy ödülü olan sanatçı, etkinlikte hit şarkılarının yanı sıra 24 Mayıs'ta piyasaya çıkan Blue Electric Light albümündeki 'Human' parçasını da yorumladı. Kravitz'in gösterisine, göz kamaştırıcı dans performansları, şişirilmiş büyük metalik küreler ve gösteri boyunca dalgalanmaya devam eden mavi bayraklar eşlik etti.