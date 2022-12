Feyza Civelek, önceki gün yılbaşı alışverişi için gittiği Etiler'de görüntülendi. 21 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, emek istiyor ve ben şu an bunun tadını çıkarıyorum. Ama ileride neden olmasın! Rol için her şey yapılır" diyerek güldü.