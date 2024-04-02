Romantik komedide buluştular

Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen'in yer aldığı, 'Büyük Aşıkların Sonuncusu' adlı oyununun galası gerçekleşti. Galaya Dilan Çiçek Deniz, Çağlar Ertuğrul, Erdil Yaşaroğlu, Seda Bakan, Burak Yörük, Tuvana Yılmaz, Taha Baran Özbek, Yılmaz Bayraktar, Suna Yıldızoğlu, Erdal Kaya gibi isimler katıldı. Cemcir ve Allen'in ilk defa tiyatro sahnesinde yer aldığı oyunda Allen 3 kadın karakteri birden oynayarak Avrupa'da bir ilke imza atıyor. 2 perdelik romantik komedide sahneye 60 metrekarelik bir ev inşa edildi.