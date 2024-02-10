‘Romeo ve Juliet’i hiç böyle izlemediniz

Tüm dünyada sayısız kez farklı oyuncularla sahnelenen 'Romeo ve Juliet' farklı bir bakış açısı, dinamik ve yetenekli oyuncu kadrosuyla şimdi Türkiye'de. Bu tarihe damga vuran aşk hikayesi şimdi 'Verona Çıkmazı' adıyla yeniden farklı bir bakış açısıyla sahneleniyor. Esra Bağışgil'in metnini yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyunu 26 Şubat günü ilk kez seyircisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Tuma'nın yer aldığı 'Verona Çıkmazı', alışılagelmişin dışında bir Romeo ve Juliet hikayesi ile tiyatroseverleri bu kez güldürecek. Provalara kasım ayında başlayan oyuncular, aynı zamanda 90'lar Türkçe pop şarkılarını yorumlayacak. Kostümleriyle de seyirciye renkli bir dünya vadeden oyunun kostüm tasarımını ise ünlü oyuncu Miray Daner'in ablası İpek Daner yaptı.