Ruh ve cin çağırmayın

İLETİŞİM KURANLAR VAR

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, görünmeyen varlıklarla görüşmenin aslında bir iletişim olmadığını, bunun vesvese olduğunu söyledi. Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Cinler görünür varlıklardır, onlarla iletişime geçen insanlar da vardır ama sizlere tavsiyem kesinlikle böyle bir şey yapmamanız yönünde olur. Çünkü cinler sihrin bir türüdür ve cinleri kullanarak kişilere sihir yapılır."





SON DERECE TEHLİKELİ

HATİPOĞLU herkesi uyarmayı da ihmal etmedi: "Ancak bu son derece tehlikelidir. Musallat olma ihtimalleri vardır ve onlardan kurtulamazsınız. Onların da kendi alemleri var ama bizden farklı. Kuytularda, mağaralarda, terk edilmiş evlerde yaşarlar çünkü bize bulaşmak istemezler. Bizim de onlarla işimizin olmaması gerekiyor. Cin çağırma, ruh çağırma seanslarına girişmeyin!"



NİHAT HATİPOĞLU İLE KADİR GECESİ 20.00

BUGÜN bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, isteklerin kabul edildiği Kadir Gecesi! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'Hangi ibadetler yapılmalı, nasıl dua edilmeli' gibi soruları yanıtlayacak.