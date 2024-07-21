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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Rus yapımı dizi İstanbul’da çekildi

Rus yapımı dizi İstanbul’da çekildi
Rus yapımı 'Yakın Mutluluk' adlı dizinin çekimleri Kapalıçarşı, Maslak ve Suadiye'de gerçekleşti. Günay Musayeva'nın başrolde olduğu, Alina Voskresenskaya, Mikhail Kremer, Anna Ardova ve Mehmet Polat gibi isimlerin de rol aldığı dizinin senaryosu, Emile Zola'nın 'Hanımın Mutluluğu' romanından uyarlandı. Setinde 1000 kişinin çalıştığı, çekimleri 4 ay süren diziyle ilgili Musayeva "Ekrandan uzak kalmıştım. İddialı bir karakteri canlandırmak keyifli bir yolculuk oldu" dedi. Proje önce Rusya'da, daha sonra Türkiye'de gösterilecek.
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Rus yapımı dizi İstanbul’da çekildi
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