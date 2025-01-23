Saban: Tiyatroya dair düşüncelerimi anlattım

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkındaki tekelleşme soruşturması kapsamında bu kez Nedim Saban ifadeye çağrıldı. Tanık sıfatıyla ifadeye çağırılan Nedim Saban, Çağlayan Adliyesi'ne ifadeye gitti. Saban çıkışta konuştu: "Ben daha çok sektör ile ilgili konuştum. Konu sadece Ayşe Barım değil, sektöreldi. Tiyatro alanında çalışmalar yapıyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerimin mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz oluyorum. O yüzden bu konu benim çok duyarlı olduğum bir konu. Çok hassasım bu konuda. Dizi ve film sektörünü ben bilmem ama tiyatro alanındaki düşüncemi ifade olarak verdim."