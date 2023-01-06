Saç da bazen olmaz!

Çok severek okuduğum bir kitapta Özlem Gürses, başarılı iş insanlarına ticari hayatlarındaki başarısız deneyimlerini sormuştu. 'Bazen Olmaz' başlığı bende çok yer etmiştir. Çünkü konu saç olunca da bazen olmuyor. Çünkü teori ve pratik başka şeyler. Size çoğu zaman ezbere öneriler vermiş olabilirler. Yüzünüz uzunsa kakül kestirin, yuvarlaksa saçınızın katlı bir model olmasına dikkat edin gibi. Bazen bu öneriler çok sığ kalır, siz kuaför koltuğuna oturup her şeyi kuralına uygun yapmış olsanız da saçınız bazen olmaz. Çünkü ne sadece yüzümüzün şeklinden ibarettir ne de tenimizin alt tonundan ya da göz renginden... Bu nedenle sizinle bu hafta klişelerden öte karşınıza çıkamayacak altın tavsiyelerimi paylaşacağım.Balık etli kadınlara uzun boy saç yakışıyor ama ufak gibi görünse de önemli bir detay atlanıyor. Balık eti vücuda sahip kadınların saçlarının uç kısımlarının inceltilerek kesilmesi önemli. Uç kısımları tek boy, yoğun ve gür olan saçlar bu tip vücuda sahip kadınları olduğundan kilolu gösterecektir.Kısa boylu kadınlara hep saçlarını uzatmaması söylenir. Halbuki bu kadar kesin bir kural, bana göre hiç de geçerli değil. Çünkü bazen kısa boylu olmasına rağmen, uzun saçı çok da iyi taşıyanlarla karşılaşırız. Önemli olan boyunuz değil omuz genişliğinizdir. Eğer omuz genişliğiniz vücudunuz ile orantılı ise uzun saç size yakışacaktır. Ama eğer dar bir omuz yapısına sahipseniz saç boyunu omuz hizasında bırakmakta fayda var. Çünkü vücut orantısını iyice bozma riski var.Bir önceki başlık altında da bahsettiğim gibi omuz genişliği saç boyu konusunda belirleyici noktalardan biri. Boyunuz ne olursa olsun eğer dar bir omuz yapısına sahipseniz saçınızı omuz üzerinde tutmanızı öneririm. Bana bir türlü uzun saç yakışmıyor diyorsanız neden bu olabilir. Bir de boyun ölçüsü önemli bir rol oynuyor. Eğer uzun bir boyna sahipseniz yine uzun bir kesim size yakışacaktır. Aksi takdirde çok daha basık gösterecektir.KAKÜL son dönemde çok revaçta biliyorsunuz. Curtain Bangs ve Bottleneck Bangs trendleri geçen sezon Türkiye'de bizim öncülüğünü yaptığımız ve ünlü isimlere kadar çoğu insanı etkisine almış bir akım oldu. Bu sene de popülerliğini koruyor. Ama siz yine bana yakışır mı diye düşünürken klişelere takılmayın. Size uzun yüzlere yakıştığı söylenecektir. Ama aslında belirleyici 3 nokta var. Alın, şakak genişliği ve yanak yapısı. Eğer uzun bir yüze rağmen geniş bir şakak yapısına sahip değilseniz kakül önermem. Yüzünüzü daha da kapatacaktır. Eğer şişkin bir yanak yapınız varsa kakül yüzünüzü daha geniş gösterecektir.BAZEN uzun boya sahip bir starın saçlarını kısa kestirdiğini görüyoruz. Uzun boylu kadınlara genel olarak uzun saç yakışır. Buna o yıldız isimler de dahil aslında. Ama biz onları sadece bizimle paylaştıkları Instagram karelerinde sadece yüz, belki portreleri kadar görüyoruz. Halbuki normal hayatta görmek çok farklı. TV yapımları ve sinemada görsek bile burada da kamera açıları devreye giriyor. Bu yüzden ünlü isimleri örnek alırken dikkatli olun.TÜRK kadınlarının çoğunun saçları ve ciltleri sıcak tabanlı. Bu saçların ihtiyacı olan yine sıcak tonlar. Ama daha çok Kuzey Avrupa kökenli Hollywood yıldızlarının saçlarından ilham alıyoruz ve kendimizde küllü tonlar hayal ediyoruz. Halbuki hangi boyayı kullanırsanız kullanın tüm boyalar yıkandıkça solar, sülfatsız bitkisel şampuanlar ve Leavein Treatment gibi ürünlerle bunu yavaşlatsak da saçın tonunda kızarmalar olur. Bu nedenle eğer saçlarınız daha sağlıklı olsun istiyorsanız alt tonuna uygun bir renk seçin ve böylece aşırı kimyasala maruz bırakmadan, hasardan koruyun.