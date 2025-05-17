Saçlarımı sigortalamak mı? Neden olmasın

Aslıhan Güner, reklam yüzü olduğu firmanın lansmanına ev sahipliği yaptı. Güner'i eşi Mert Kılıç, kardeşleri ve oyuncu arkadaşı Gülsim Ali yalnız bırakmadı. Saçını sigortalattığı haberlerine Güner, "İyi bir saçım var, bunun için Allah'a şükrediyorum. Maalesef setlerde çok müdahaleye maruz kalıyorum. En çok saç rengini değiştiren oyunculardan biriyim. Böyle bir şey düşünmedim ama şu an mantıklı hale geldi. Neden olmasın? Her kadın için saçı önemlidir" dedi. Kılıç, "Eşinizin saçını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Kılıç, "Göründüğü gibi muhteşem" yanıtını verdi.