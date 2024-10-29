Sadıkoğlu Yalısı’na haciz şoku

Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Sadıkoğlu yalısını işadamı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın almıştı. Çift, Katar Doha'da bulunan Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırdıkları işçileri işten çıkardı. Ayrıca işten çıkarılan işçilerin tazminatları da ödenmedi. Yapılan şikayetin ardından Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu yalısının icra edilmesine karar verdi. İşçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu yalısına giderek haciz işlemini başlattı. Yalı yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakıldı. Ancak önümüzdeki günlerde yalı ve içindeki antika eşyalar, işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.Habib Cem Bahadır'ın sahibi olduğu Bahadır İnşaat Türkiye, Karadağ ve Katar'da birçok inşaat projesi üzerinde çalışıyor. Şirkette askeri tesisler, endüstriyel tesisler, sağlık yapıları ve altyapı projeleri yürütülüyor.İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, "Müvekkillerimiz Katar Doha'da Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırılmak üzere Türkiye'den Katar'a götürülmüştür. Fakat işçiler hukuksuzca işten çıkarılmış olup ücretleri ve tazminatları ödenmemiştir. Hukuki ve idari süreçler işliyor. İşçilerin daha fazla hak mahrumiyeti yaşayıp mağdur edilmemeleri için sürecin destekçisi ve takipçisiyiz" dedi.