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Giriş Tarihi: 27.11.2023

‘Safir’ için Kapadokya’ya taşınan İpek Tuzcuoğlu: Şehir dışı oyuncusuyum

‘Safir’ için Kapadokya’ya taşınan İpek Tuzcuoğlu: Şehir dışı oyuncusuyum
Atv'de yayınlanan 'Safir' dizisinin çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti. İstanbul'a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki kez geldiğini belirten Tuzcuoğlu, şöyle devam etti: "Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum. İstanbul'un kaosundan uzaklaşmak, hele Kapadokya'da olmak ruhumu çok besliyor. Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük keyif ile çalıştım. Başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşiv. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir."
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‘Safir’ için Kapadokya’ya taşınan İpek Tuzcuoğlu: Şehir dışı oyuncusuyum
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